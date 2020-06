Při povodni zřejmě unikla nafta ze státního skladu v Kostelci. Lidé nemají používat studny

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KOSTELCE U HEŘMANOVA MĚSTCE. Mrkněte na video, které jsem doplnil o fotodokumentaci z podzemí, kam pronikla voda v průběhu víkendových povodní. Nádrže jsou zajištěné, odčerpává se znečištěná voda z utěsněné kanalizace. Pravděpodobně ještě dochází k průsaku ropných produktů do kanalizace dešťové, ale po odčerpání vody by vše mělo již být v pořádku. Zítra se uskuteční v pravé poledne další setkání se starosty okolních obcí za účasti předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra a ředitele Hasičský záchranný sbor ČR. Budeme mít již více informací. V Kostelci proběhne z preventivních důvodů také vzorkování studní, abychom měli informaci, zda nedošlo ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Do té doby by všechny objekty měly být přepojeny na vodovodní řád. Tolik prozatím informace z místa. V areálu jsme řešili situaci více jak tři hodiny, děláme maximum pro ochranu zdraví a majetku.