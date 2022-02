Při návštěvě divadla v Plzni přísná covidová prověrka, do tamní hospody bez kontroly

Žádné apely na dveřích, žádné kontroly, žádné respirátory. Restaurace figuruje i na webové mapě takzvaných volných zón. Ta upozorňuje na podniky, kde „jsou všichni vítáni bez roušky, bez testu, bez pasu“.

Nevíme, co s tím. Tvrdí, že nic schválně neporušuje David Šlouf, náměstek primátora

Pikantní je, že divadlo patří pod město, stejně jako budova. A radnice vždy dávala důraz na dodržování vládních opatření. Jenže restaurace je soukromá.

Hygiena kontrolovala hosty

„To si nemůžeme dovolit. My se snažíme, aby všechno klapalo, a hospoda, která je v našem objektu, se takto veřejně prezentuje,“ řekl Právu náměstek plzeňského primátora David Šlouf (ODS).

„Opakovaně jsme provozovatele na tuto záležitost upozorňovali. Jenže nevíme, co s tím, tvrdí, že nic schválně neporušuje. Zaměstnanci prý mají instrukce všechno dodržovat, a že když tak nečiní, je to jejich osobní selhání. Nemůžeme ho chytat za ruku,“ pokračoval náměstek.

A nějaká kontrola? „To asi není na nás, ale na hygieně a policii, pokud by se podezření potvrdila, byl by to minimálně důvod k vytýkacímu dopisu,“ dodal Šlouf.

Hygiena se sem vypravila v pátek před obědem. Prověřovala ale především hosty, zda mají příslušná potvrzení, a nikoli zda je personál při vstupu kontroluje.

„Všichni zákazníci prokázali bezinfekčnost. Kolegyně našly jen drobné administrativní chyby. Provozovatel sdělil, že už požádal o stažení informace z webu volnezony.cz,“ shrnul šéf krajské hygieny v Plzni Michal Bartoš. Ještě včera navečer však dotčený podnik na mapě figuroval.

„Někdo nás na ten web dal“

Martin Otava, ředitel Divadla J. K. Tyla, jehož součástí je i Nová scéna, se podle svých slov o problému dozvěděl až od nás.

„Já do restaurací vůbec nechodím, nevím to, ale budu se o to zajímat,“ reagoval.

„Sice nejde o naši provozovnu, ale je v divadle, nese jméno Za Oponou a je možná mnohými spojována s naším divadlem,“ konstatoval Otava.

Jak se vůbec hospoda ocitla na zmíněném webu? „Někdo nás tam dal,“ řekl Právu ve čtvrtek vedoucí restaurace Hynek Macák.

„Já proti tomu neprotestuji, ale nijak to tam nesdílím, veřejně to neříkám. Jsem v majetku města Plzně a byl jsem městem upozorněn, že musím dodržovat zákony. Ode mě oficiálně neuslyšíte, že nekontrolujeme. My to prostě kontrolujeme,“ uvedl.