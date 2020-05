Při druhé vlně koronaviru bude lepší populaci promořit, míní lékaři

I přes to by podle ní represivní opatření pokračovat neměla. „Reakce společnosti byla od začátku neadekvátní, dokonce šokující. Já osobně bych žádnou karanténu nezaváděla ani na začátku, spíš bych se soustředila na ochranu ohrožené populace,“ řekla Právu imunoložka.

„Takhle to funguje i u jiných koronavirových infekcí, které v populaci cirkulují, a lidé si protilátky vytvářejí. S tím, že musíme více chránit ohrožené jedince, a nyní už víme, kteří to jsou. Polopaticky řečeno, buď se budeme vždy dvakrát ročně zavírat, nebo se s tím naučíme žít,“ uzavřel lékař.

Podobný názor má i imunoložka Blanka Říhová. „Veškerá opatření byla účinná, proto jsme na tom tak dobře. Bylo by ale lepší, kdyby tu určitá promořenost byla, pokud to opravdu funguje tak, že lidé, kteří přišli s koronavirem do styku, mají imunitu. To ale dodnes nevíme,“ uvedla Říhová, podle níž je rozvolňování opatření na místě.