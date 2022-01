Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý je kandidátem na guvernéra ČNB

K případné kandidatuře Dlouhého v neděli předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že by byl rád, kdyby se tato informace nepotvrdila. Zmínil i například jeho minulost jako člena Komunistické strany Československa (KSČ). „Myslím si, že ČR má kvalitní osoby, které by mohly být členy bankovní rady a jsou některé věci, které vedou dopředu přes modernitu a ne návrat do historie,” uvedl.