Přestřelka mezi špičkami SPOLU. Stanjura se ve Sněmovně obořil na předsedajícího Bartoška

„A před tím to bylo jak?“ tázal se ho vzápětí Stanjura. Reagoval tím na situaci na plénu, která se odehrála krátce před tím, kdy se u řečnického pultíku střídali jednotliví poslanci a mluvili k různým tématům.

„To je sice hezké, ale měl byste přistupovat ke všem stejně, což se evidentně neděje, ale já to unesu,“ reagoval šéf státní kasy na poslance ze své koalice.

„Věřte, že to nebylo…,“ spustil Bartošek. Myšlenku ale nedořekl. „Pane předsedo, nevstupujte mi do řeči. Nejsme v dialogu, že si budeme takto vstupovat do řeči. Děkuji pěkně,“ okřikl ho od řečnického pultíku následně ministr.