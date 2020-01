Přeplněné útulky po Silvestru fungují jako detektivní kanceláře

To je také případ paní Markéty a jejího partnera. „Máme ještě dovolenou, tak jsme přišli do útulku věnovat zvířatům nějakou tu dobrotu. A dopadlo to tak, že si odnášíme štěně,“ svěřila se Novinkám mladá žena v útulku v Praze Troji. S partnerem o pořízení pejska už několikrát mluvili. „Nikdy jsem psa neměla, takže jsem měla trošku obavy, ale návštěva rozhodla,“ řekla Markéta.