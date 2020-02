Premiér nemá účelově lhát, řekl v závěrečné řeči u soudu šéf TI

TI prostřednictvím žaloby na ochranu dobré pověsti požaduje omluvu za premiérovy opakované výroky o zkorumpovanosti organizace a také to, aby se dalších podobných vyjádření v budoucnu zdržel. Podle TI jsou výroky lživé a organizaci poškozují. Babiš ústy svého obhájce na minulém jednání připustil, že jeho výroky jsou ostré, nicméně stojí si za nimi.

„Mám za to, že premiér by neměl lhát, jsem naivní. Jeho výroky na adresu Transparency International i mě osobně jsou podle mě dlouhodobě lživé a nejsou podloženy. Premiér nás začal napadat v momentě, kdy jsme udělali právní kroky k řešení jeho střetu zájmů. V první chvíli působil zmateně jako obvykle, pak mu ale marketéři poradili tři věty, které stále opakuje. Ty věty jsou lživé,“ řekl u soudu Ondráčka.

TI se dlouhodobě věnuje jeho údajnému střetu zájmů, ale také kauze Čapí hnízdo, v níž Babiš od loňského prosince figuruje opět jako obviněný. „Z jeho strany je to tedy jasná účelová hra, která se snaží nás zdiskreditovat, a využívá k tomu veřejné prostředky,“ doplnil pro novináře po skončení jednání s tím, že věří, že soud jim dá za pravdu a Babiš se bude muset omluvit.

Podle Urbánka by se soud neměl zabývat pravdivostí výroků. „Podstatou sporu není to, jestli výroky jsou, nebo nejsou pravdivé, ale to, zda měl žalovaný právo vyslovit svůj vlastní názor,“ uvedl v závěrečné řeči s tím, že nelze posuzovat správnost tohoto názoru, pouze jeho oprávněnost.