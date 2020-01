Překvapení na sjezdu ODS. Udženija neobhájila post 1. místopředsedkyně

„Nic se neděje, budu dál bojovat za to, aby ODS měla další a další výsledky, patří to k životu. Přeji svému nástupci, aby byl po boku Petra Fialy loajální. Teď se budu soustředit hlavně na Prahu,” řekla Udženija po oznámení výsledků.

Volba by se měla podle pravidel opakovat, ale Udženija odstoupila. „Už nebudu kandidovat. Je vidět, že delegáti ODS chtějí změnu, takže dám prostor někomu jinému,” prohlásila.

To, že Udženija bude mít problém funkci udržet, kolovalo mezi delegáty od pátečního rána. S jejím jménem měly podle informací problém některé regiony. „Nemá tu pozici úplně jistou,“ řekl Novinkám jeden z delegátů, který si nepřál být jmenován.

Udženija: ODS by se měla vrátit do vlády

Udženija: ODS by se měla vrátit do vlády

Sama ale v proslovu obula jak do Babiše, tak do Pirátů, kteří jsou podle ní nepřítelem ODS. „Jsou to progresivisté, kteří žijí ve své bublině falešné nabubřelosti,“ prohlásila. Vize Andreje Babiše označila za prázdné sliby a fráze. Za svůj proslov sklidila pouze vlažný potlesk.