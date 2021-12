PŘEHLEDNĚ: Jaké změny v opatřeních vláda schválila nebo chystá

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje možnost zkrácení izolace a karantény. Podle předběžných dat by mohla být u omikronu kratší doba do objevení příznaků, a tím pádem by se mohla zkrátit karanténa.

Upřesnit by se mohla i doba, po kterou by člověk neměl být očkovaný po prodělání nemoci. Příští týden by to měla projednat vláda a ministerstvo vydá nová opatření.