PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření se zpřísní od neděle

Česká republika se v neděli ráno probudí do pátého stupně protiepidemického systému (PES). Uzavřou se obchody a služby a bude platit také zákaz vycházení od 21 do 5 hodin ráno. Zákaz platí také na Silvestra. Lidé by tudíž měli slavit poslední den v roce v pohodlí svých domovů.