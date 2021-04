Přehledně: Jak se v pondělí rozvolní opatření

Jan Blatný a Robert Plaga popřeli, že by měli zítra skončit Foto: ČTK

V pondělí 12. dubna by se měla rozvolnit některá protiepidemická opatření. Otevřou se vybrané obchody jako například papírnictví. Do škol by se také měli vrátit někteří žáci.