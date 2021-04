Přehledně: Jak se s otevřením škol mění nárok na ošetřovné

Na základě rozhodnutí vlády o částečném rozvolnění se část žáků vrátí do lavic od 12. dubna. Rotační výuka se týká dětí na prvním stupni základních škol, obnoví se prezenční výuka ve speciálních školách. K běžné výuce bez rotace se vrátí i všechny děti, které chodí do škol s prvním stupněm do 75 žáků.