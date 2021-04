Přehledně: Jak má probíhat návrat do škol

Do škol a školek by se měly děti podle plánu ministerstev školství a zdravotnictví začít vracet 12. dubna. Příští týden to ale ještě musí potvrdit vláda, přičemž je možné, že v okresech s nejhorším vývojem se návrat do škol odloží. Novinky přinášejí přehled toho, co by se mělo změnit.