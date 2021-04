Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepsali koaliční smlouvu

Podle dnes zveřejněných výsledků průzkumu veřejného mínění od agentury Kantar by koalice Spolu skončila třetí se ziskem 19 procent hlasů.

"Vrátíme do zahraniční politiky sílu hodnot, podporu demokracie a lidských práv," uvedl jako jeden z principů. Do konce nadcházejícího volebního období, tedy do roku 2025, plánuje koalice Spolu zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu. "Česko musí být postavené na vzdělání," řekl také.