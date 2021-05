Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková: Máme na dvojciferný výsledek

Z čela hnutí Trikolóra nečekaně odešel předseda a poslanec Václav Klaus ml. Má podle vás Trikolóra i bez něj ve volbách vůbec nějakou šanci? Přece jen byl nejvýraznější tváří hnutí.

Říká se, že všechno špatné je k něčemu dobré, a platí to i v tomto případě. Po prvním šoku se v Trikolóře naopak vzedmula obrovská vlna iniciativy. Snažím se dávat co nejvíc prostoru lidem kolem sebe, jak zvenčí, tak zevnitř Trikolóry.

Již několik průzkumů dalo pravicovému spojenectví Trikolóry, Svobodných a Soukromníků pět a více procent, například březnový volební model společnosti Data Collect pro ČT a volební model agentury Ipsos. Do voleb zbývá ještě pět měsíců, bude ještě několik personálních překvapení, cílem je dvojciferný výsledek. Máme na to.

Překvapilo vás Klausovo rozhodnutí, nebo jste už předtím měla signály, že se chystá s politikou skončit?

Samozřejmě že překvapilo. To nečekal nikdo. Ale pozor, Václav z Trikolóry neodešel, jen už nechce znovu kandidovat. Nadále zůstává naším odborným garantem pro školství, tedy de facto stínovým ministrem školství.

Trikolóra často kritizuje vládu za proticovidová opatření, požadujete ukončení všech restrikcí. Jak byste ale postupovali, pokud byste měli vládní odpovědnost a slyšeli od odborníků a epidemiologů hrozby a katastrofické scénáře? Podle některých z nich nás opatření uchránila před mnohem větší katastrofou.

Žádná tvrdá data, že to byla právě tvrdá restriktivní opatření, co nás ochránilo, neexistují. Každý virus totiž nakonec oslabí a zmizí. Naopak existují tvrdá data, jaké obrovské ekonomické škody jsme si způsobili, nemluvě o ztracené generaci našich dětí, které prakticky rok nechodily do školy.

Není možné naslouchat pouze jedné skupině odborníků, kteří si covidové poradenství tak nějak sami pro sebe zprivatizovali. Jsou i jiní renomovaní experti a ti říkají něco úplně jiného. Média hlavního proudu by měla dávat prostor i jim.

Jaký je tedy recept Trikolóry na zvládnutí pandemie? Od kritiků opatření často slýchám fráze o „cílené ochraně zranitelných“, ale toto, pokud vím, ani žádný jiný stát v praxi neprovedl, většina zemí postupuje totožně.

Jsou opatření měkká, typu roušky v hromadné dopravě či ve veřejných budovách, která nic nestojí, a pak jsou opatření tvrdá, typu lockdown, která způsobují nesmírné ekonomické škody a ničí existenci mnoha lidem. Preferujeme opatření měkká. Není možné přistupovat k občanům jako k nesvéprávným a zakazovat jim žít.

Lidé nejsou hloupí a sami dobře vědí, co dělat, aby nechodili naproti nákaze. Není pravda, že všechny státy postupovaly stejně. Kupříkladu severské státy byly v zavádění restrikcí mnohem zdrženlivější, a přesto mají lepší výsledky než my. A navíc si nezničily ekonomiku.

Vyzýváte rovněž k okamžitému návratu dětí do škol bez podmínek. Nemohlo by to ale znamenat, že by se covid-19 začal opět masivně šířit, děti by nakazily své rodiče a prarodiče, nemocnice by se opět zahltily?

To je naprostý nesmysl. Žádná čísla něco podobného nenaznačují. To, co vládní garnitura provedla našim dětem, totiž že je nechala rok doma, je zločin. Zdraví lidé mají chodit do práce a do školy, prostě normálně žít, nemocní se mají léčit. Poprvé v historii to děláme obráceně. Zavíráme zdravé a neléčíme nemocné. Žádný úspěch to stejně nepřineslo.

Vyzvali jste k občanské neposlušnosti, sama jste sdílela návod pro rodiče, jak postupovat, pokud odmítají testování dětí ve škole. Je podle vás správné, když zákonodárce nabádá k porušování nařízení?

Ano, je to správné, a to za situace, kdy lidé nabydou přesvědčení, že sama vláda překračuje svoje pravomoci, ba dokonce porušuje zákony. Toto právo dává lidem přímo naše Ústava, respektive Listina základních práv a svobod, která je její součástí. Cituji z článku 23: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod.

Téměř rok lockdownu se bude muset nějak zaplatit. Vy jste silně proti zvyšování daní. Jak jinak ale díru v rozpočtu zalátat? Kde konkrétně vidíte výdaje státu, na kterých by se dalo ušetřit?

Rozpočet nemá pouze příjmovou stránku, ale také výdajovou. Než začneme lidem zvyšovat daně, je třeba osekat zbytné výdaje. V mnoha ohledech si žijeme nad poměry. Co takhle zredukovat novou byrokratickou armádu, kterou vytvořily vlády ČSSD a ANO, tedy vrátit počet úředníků ke stavu z roku 2013? Nebo proč si vydržujeme nejrůznější politické neziskovky? Proč dotujeme bohaté firmy? A takhle můžeme postupovat resort po resortu.

Velmi ostře vystupujete proti sňatkům stejnopohlavních osob. Varovala jste zákonodárce, že spustí lavinu, která ohrožuje manželství, rodinu a děti, řekla jste, že napomáhají „demolici“ rodiny. V čem spočívá ta demolice? Jak by mohla být rodina ohrožena manželstvím gayů?

Trikolóra si jako hlavní heslo do svého programu vepsala, že lidem vrátí normální svět. A co je normální? Normální je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Normální je, že existují jen dvě pohlaví. Normální je, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. Normální je pracovat, a ne čerpat dotace a dávky. Normální je postarat se nejprve o svoji rodinu, o svoji obec, o svoji zemi, a až potom pomáhat jinde.

„Normální“ je ale abstraktní pojem, který se navíc v čase může měnit. Kdo tu normu vlastně stanovuje? A jak tedy manželství gayů ohrožuje tradiční rodinu?

Co považujeme za normální, si každý stanovujeme sám. My oslovujeme lidi, kteří svět vidí podobně nebo stejně jako my. Neexistuje žádný důvod, proč bychom si měli nechat vnutit myšlenku, že odchylka je normál.

Označovat registrované partnerství gayů, proti kterému jinak nic nemám, za manželství, to je logický i jazykový nonsens. Podobná devalvace slov ve svém důsledku devalvuje i rodinu coby základní jednotku společnosti. Jednotku, které se dostává řady výhod právě kvůli lidské reprodukci.

Jde vám pouze o termín „manželství“? Ve Sněmovně jste to přirovnala k tuzemskému rumu, kterému se nesmí říkat rum, a pomazánkovému máslu. Chápu to správně, že kdyby se to jmenovalo jinak, neměla byste se sňatky stejnopohlavních osob takový problém?

Slovo manželství pochází z praslovanského malžena, přičemž malžena je duálový tvar znamenající muž a žena. Malžena jsou muž a žena dohromady, prostě manželé. Některé věci totiž mohou vzniknout pouze kombinací různých prvků. Kupříkladu bronz také není slitina mědi s mědí či cínu s cínem, nýbrž jen a pouze slitina mědi a cínu.

Pokrokáři se nám snaží namluvit, že tou správnou cestou je udělat z odchylky normu. Jenže manželství muže a ženy prakticky všechny společenské systémy a náboženství preferují z jediného důvodu – a tím je plození dětí. Že existují i bezdětná manželství nebo že i homosexuální dvojice si nějakým způsobem mohou dítě opatřit, na tom nic nemění.

Dnes už existují stejnopohlavní páry, které vychovávají děti, například v pěstounské péči. Nemáte pocit, že těmto dětem se může vést lépe než v ústavu?

Pořád se bavíme o právech homosexuálních párů, ale nějak se zapomíná na práva dítěte. Že má právo mít maminku i tatínka. Je totiž nesmírně důležité, aby dítě mělo mužské i ženské vzory.

Podpořili byste vyslovení nedůvěry vládě? Řekla jste, že kdyby Babišův kabinet dovládl v demisi, aspoň by si tak nevyskakoval.