Předseda volebního senátu NSS: Volby se mohou konat i bez dohody stran

Letošní volby do Poslanecké sněmovny se mohou uskutečnit i v případě, že politici nestihnou zareagovat na středeční nález Ústavního soudu (ÚS), který zrušil část volebního zákona. Zvýraznila by se role volebního senátu Nejvyššího správního soudu, který by musel mezeru v zákoně překlenout výkladem. „Pevně ale věřím, že k tomu nedojde,” uvedl ve čtvrtek předseda volebního senátu Tomáš Langášek.