Před zkouškami na gymnázium se zapotili i rodiče

„Postavila nás před hotovou věc. Vše si zařídila sama,“ přiznává maminka Adéla Cicáková, které by nevadilo, kdyby dcera dochodila základku až do deváté třídy. „Ale určitě jí nebráníme a snažíme se pomoci s přípravou,“ dodala paní Cicáková. Jí i jejímu manželovi Tomášovi tak bylo jasné, že v době distanční výuky musí částečně nahradit učitele.

„I když taky jsem jednou narazil. Úlohu jsem vypočítal, ale nedokázal jsem to holkám vysvětlit bez použití učiva, které ještě nemohou znát. Určitě jsem ale rád, že se s nimi nemusím doučovat češtinu. To bych musel mít otevřený internet a stále něco dohledávat,“ ohodnotil obtížnost výuky doma Tomáš Cicák.

„Když nám něco nešlo, učitelé poohnuli učební plány a víc to s námi probírali. Upozornili i na něco, co by se mohlo při přijímačkách hodit, nabízeli i osobní konzultace. V tom to mají holky teď složitější,“ zavzpomínal Maruščin starší bratr Jan.