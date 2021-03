Před 77 lety nacisté vyhladili rodinný tábor v Osvětimi. Mezi tisíci zavražděnými byly ženy i děti

Telemost propojil pražské nádraží Bubny, Černínský palác i místo někdejšího vyhlazovacího tábora. V první etapě likvidace rodinného tábora, v noci z 8. na 9. března 1944, nacisté zavraždili 3792 židovských mužů, žen a dětí. Jde o největší masovou vraždu Čechoslováků za druhé světové války. Většina obětí byla do Terezína odvezena z nádraží Bubny.

V září 1943 bylo z terezínského ghetta do Osvětimi - Březinky převezeno 5000 vězňů, většinou to byli občané někdejšího Československa, kterým se po příjezdu dostalo jistých „privilegií". Neprošli selekcí, nebyly jim oholeny hlavy a nacisté také rodiny nerozdělili do různých sekcí tábora. Děti mohly přes den pobývat v takzvaném dětském bloku.