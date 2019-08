Pražský zázrak? Vedení města tvrdí, že zvýšení daně z nemovitosti bydlení nezdraží

„Rovnice mezi zvýšením daně z nemovitosti a zdražením bydlení v tomto návrhu není. Je to otázka na konkrétního starostu, jak plánuje zvýšený výnos daně investovat. Může ho investovat třeba do bytového fondu nebo ho použít na stavbu školek či na jinou věc, kterou potřebuje,“ řekl Novinkám Vyhnánek.

„Rozhodně to nepovede ke zdražení. Nebudou se tím zvyšovat ceny nemovitostí, ale když budete vlastnit nemovitost, zaplatíte víc,“ míní Hlubuček. „V běžném bytě zaplatíte dnes daň třeba 1000 korun za rok. To znamená, že nově byste zaplatili třeba 2000 korun,“ doplnil Hlubuček.

„Vybudování školky či školek v dané oblasti spíše bydlení dále zdraží, jelikož zlepší občanskou vybavenost oblasti, takže se do ní bude stěhovat více lidí, než pokud by se školy nevybudovaly,“ dodal Kovanda.

„Daň z nemovitosti je jediná daň, která jde přímo městským částem. Starostové po té změně dlouhodobě volají. My jsme jim dali možnost vyjádřit svá přání a to poté budeme jako rada a jako zastupitelstvo hl. m. Prahy respektovat,“ řekl Vyhnánek.

Konečný návrh vyhlášky na základě zpracovaných připomínek z městských částí by chtěl mít náměstek Vyhnánek hotový do konce srpna. V té době by měl být také připravený první návrh rozpočtu pro další rok, který bude následně do konce roku muset schválit i zastupitelstvo Prahy.

Otázka vyššího zdanění ve vztahu k bytům není na stole v pražské koalici poprvé. Tématem je stále i vyšší zdanění prázdných bytů, s čímž přišli Piráti. Ačkoliv to podle nich není otázka na toto volební období a řešit by se to muselo na celostátní úrovni, chtěli by o řešení, které by pravomoc ke zvýšení daně městským částem dalo, debatovat.