Pražská radní Kordová Marvanová: Hájím nezastavěné Formanovo náměstí

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (STAN) odmítá nařčení, že by v otázce plánované stavby na Formanově náměstí ustoupila developerům. Trvá na tom, že zamýšlená budova by byla v rozporu s územním plánem, nesouhlasí ale s tím, aby se jako nástroj k jejímu odmítnutí stalo odvolání souhlasu s využitím pozemků, které by později mohlo být označeno za nezákonné.