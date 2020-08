Pražská rada bude jednat o postoji k nové ranveji na letišti

Podle Hlubučka má nová ranvej zvýšit kapacitu letiště z loňských téměř 18 milionů cestujících na 30 až 40 milionů. „Nebyla zatím zdůvodněna opodstatněnost,” řekl. Dodal, že není jasné, komu by měla nová kapacita sloužit, zda turistům, kterých bylo v Praze před koronavirem tolik, že to způsobovalo spíše potíže, nebo Pražanům, nebo dopravě zboží, což by přineslo další dopravní zátěž pro Prahu a její okolí. Dráha by podle něj znamenala hlukovou zátěž pro další desítky tisíc lidí a instituce, jako je Česká zemědělská univerzita nebo zoo.

Stát, který je investorem stavby, by podle něj měl minimálně nechat zpracovat nový posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Pokud by radní města stavbu usnesením odmítli, mohlo by město změnit svoje zásady územního rozvoje (ZÚR) a územní plán tak, aby výstavbu neumožňoval. Tím by se však vedení Prahy dostalo do konfliktu s územní politikou státu, což by bylo minimálně problematické. Podle náměstka jsou nicméně i jiné možnosti, jak může dát magistrát najevo svůj nesouhlas. „Je to o nějaké, já nechci říci zdržovací taktice, ale možnosti tu jsou,” uvedl.

Nesouhlas či alespoň zdrženlivost k výstavbě již dříve dali najevo koaliční Piráti a Praha Sobě. Naopak TOP 09, která spolu s Hlubučkovou STAN tvoří Spojené síly pro Prahu, plán neodmítá. „Není to o tom, že by došlo k bezhlavému rozšiřování letiště. Pokrok nezastavíme, je nutné, aby letiště prošlo modernizací a odpovídalo 21. století především s ohledem na bezpečnost cestujících. Záměr mluví o paralelní dráze, jejíž výstavba je motivována právě bezpečnostním hlediskem,” uvedl předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Stavba podle něj nezvýší počet letadel, ale naopak umožní je koncentrovat do denních hodin. Podmínkou je nicméně napojení letiště na kolejovou dopravu, dodal.

Hlubuček řekl, že stavbu řeší stavební úřad v Černošicích. „Zatím nezahájil územní řízení,” řekl. Krajský soud v Praze nedávno na návrh městských částí Suchdol a Nebušice zrušil vymezení dráhy v ZÚR Středočeského kraje. Podle soudu kraj nezohlednil některé zdroje hluku a emisí. Projekt by s ohledem na to podle Hlubučka neměl získat územní rozhodnutí. Zmíněné městské části spolu s dalšími radnicemi a organizacemi podaly dříve obdobnou stížnost proti pražským ZÚR, kterou však soudy zamítly.