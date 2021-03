Pražská policie rozjela kontroly na příjezdech už od půlnoci

Krátce před půlnocí vyrazily desítky pražských policistů na prakticky všechny hlavní tahy vedoucí do středních Čech.

Policisté namátkově zastavují auta i chodce. Všechny upozorňují na nová opatření a na nutnost mít k dispozici kupříkladu potvrzení od zaměstnavatele o cestování do zaměstnání.

Pokuty by prozatím rozdávat neměli. Jak sdělil náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek na nedělním tiskovém brífinku, policisté mají být zhruba do středy benevolentní a lidi mají především upozorňovat na nutnost mít potřebné dokumenty. Vymáhat by je pak podle něj měli od poloviny týdne.