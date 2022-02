Pražská ODS se brání kritice: Džbán musel do dražby

Čižinský poukázal na memorandum o bezúplatném převodu státního majetku na město, Džbán však ministerstvo financí dražilo. Pod memorandem jsou podepsáni současní pražští politici ODS. Cenný přírodní areál, pozemky okolo vodní nádrže, připadly firmě s jasnými vazbami na ODS. Zajíček, který byl v té době náměstkem ministra financí, tvrdí, že jinak se u Džbánu postupovat nedalo.

Memorandum se podle Zajíčka netýkalo Džbánu, ale majetku u Kunratického potoka a u Džbánu hlavní město dostalo vodní plochu, nikoli okolní pozemky. Ministerstvo financí podle Zajíčka zamítlo žádost likvidátora Jiřího Kunta o souhlas s bezúplatným převodem na Prahu v roce 2005 s odůvodněním, že pozemky nemají vodohospodářský charakter.

„Likvidátor tak neměl jinou zákonnou možnost než majetek prodat ve veřejné dražbě. Žádný ministr financí nebo jeho náměstek nemohl v tomto směru porušovat zákony nebo stanovená pravidla, a to ani tehdy, kdy by si to Jan Čižinský přál,“ uvedl ve středu Zajíček.

Praha sobě chce, aby se deset let staré převody majetku prošetřily. „Jsme zvědavi na dokumenty, které ODS předloží k tomu, že pozemky nebylo možno bezúplatně převést na město. A pokud tomu tak skutečně bylo, a město pod vedením ODS celou věc intenzivně řešilo, jak ODS naznačuje, pak je velmi zvláštní, že si nakonec nechalo pozemky utéct mezi prsty,“ reagoval Čižinský.

Dražba asi 180 tisíc metrů čtverečních u Džbánu nebyla podle Čižinského zveřejněna na úřední desce Prahy 6, konala se těsně před Vánoci. „Pozemky koupila firma registrovaná v daňovém ráji a tajila své majitele až do chvíle, kdy je odhalili investigativní novináři v Paradise Papers, a fakt, že to jsou lidé těsně spojení s ODS, včetně člověka, který panu Topolánkovi zařizoval nechvalně známý výlet do Toskánska, jasně říká, v čem je problém. Džbán je prostě takové Čapí hnízdo pražské ODS,“ dodal Čižinský.