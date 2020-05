Pražská koalice se pře o dopravní omezení na Smetanově nábřeží

Od soboty 23. května hodlá město pro auta uzavřít část Smetanova nábřeží, a to nejméně do konce letních prázdnin. Opatření má pomoci restauračním zahrádkám a oživení centra. Řidiči by místo objeli Divadelní ulicí nebo ulicí Karoliny Světlé. Po oznámení opatření vypukl spor v pražské koalici mezi Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).