Pražané si připomněli 79. výročí atentátu na Heydricha

„Velkou akci chystáme příští rok k 80. výročí, podobnou tomu, co bylo v roce 2012, kdy se konaly akce po celé městské části Praha 8. Ale především bychom rádi, aby Parlament do té doby schválil náš návrh zařadit 27. květen do kalendáře jako Významný den České republiky,” řekl ČTK starosta Prahy 8 Ondřej Gros.