Právník odmítá podezření na šéfa Imexu

Vyjel z Ostravy rovnou do Vrbětic, v tom hotelu nikdy nebyl

Podle Radiožurnálu strávil Bernatík v okolí hotelu asi čtyřicet minut. Mají to dokládat údaje zaznamenané z jeho mobilního telefonu. Na jejich základě ale nelze tvrdit, že byl uvnitř. Data z mobilní sítě ukazují přibližnou polohu telefonu v rozmezí desítek až stovek metrů.

„Je to naprostá nehoráznost. Ta informace je nepravdivá, nikdy v trestním řízení nezazněla a nikdy se na to pana Bernatíka neptali,“ reagoval pro Právo na zveřejněné informace advokát Imexu Group Radek Ondruš.

U Hamáčkovy cesty do Moskvy řeší policie podezření ze dvou trestných činů

U Hamáčkovy cesty do Moskvy řeší policie podezření ze dvou trestných činů Krimi

„Vyjel z Ostravy rovnou do Vrbětic, v tom hotelu nikdy nebyl,“ odmítl Ondruš, že by se jeho klient někde po cestě zastavil. Podotkl, že zmíněný hotel stojí vedle frekventované silnice a projíždí kolem kdokoli. Ondruš Právu sdělil, že v této souvislosti hodlá podat trestní oznámení pro pomluvu.

„My neříkáme, že to byl někdo z IZS (Integrovaného záchranného systému). Tam se po výbuších pohybovali i zloději. Ale policisté to měli hlídat, tudíž mohli porušit své povinnosti,“ vysvětlil. Trestní oznámení ale už právník Imexu podal i na policejního prezidenta Jana Švejdara a rovněž podal kárný návrh na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana , který v pátek oznámil, že na funkci rezignuje.

Ondruš ale odmítá, že by šlo o odvetu například za únorové zadržení Bernatíka. „Kdyby to měla být reakce na toto, tak nečekám do května. Nicméně informace o zadržení Bernatíka a dalších podrobnostech byla přísně důvěrná a součástí spisu. A mně pak redaktoři citují části trestního spisu. Tak jsme dali oznámení na úniky, čímž se domáháme, aby se dodržoval zákon,“ řekl Ondruš.