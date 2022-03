Právní posudek k zamotanému tendru na BVP vyjde obranu na půl milionu

Začátkem února na snídani s novináři ministryně Černochová avizovala, že posudek na jednu z největších zakázek v historii české armády chce mít hotový do tří měsíců, tedy do začátku května.

To by se podle aktuálně zveřejněné smlouvy v registru smluv mělo stihnout. „V souladu se smlouvou by mělo být právní posouzení hotovo do pěti týdnů od podpisu smlouvy. Ministerstvo může poskytnout advokátní kanceláři dodatečnou lhůtu v maximální délce jednoho týdne,” sdělil Novinkám Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.