Praktici teď dostanou méně vakcín Moderna, než Babiš slíbil

„Distributor si rovnou polovinu rezervuje na druhou dávku,” uvedl. Původně bylo tento týden slíbeno 50 000 dávek Moderny do ordinací a 20 000 do očkovacích center.

Šonka také uvedl, že ve čtvrtek zasedá výbor České vakcinologické společnosti, který má navrhnout věkové omezení pro podávání vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson. U AstraZeneky to podle Šonky problém nebude, protože jí do Česka přichází málo a v květnu a červnu dodávky padnou hlavně na druhé dávky. Vakcíny Johnson & Johnson má ale v květnu a červnu přijít do Česka velké množství.