Praktici dostanou po Velikonocích asi 60 000 dávek AstraZeneky

Praktičtí lékaři dostanou po Velikonocích asi 60 000 dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Nově jim bude očkovací látka doručena distributorem přímo do ordinací. Uvedl to ve čtvrtek Český rozhlas - Radiožurnál. V posledních týdnech kvůli nižším dodávkám vakcín ministerstvo zdravotnictví podle rozhlasu požádalo distributora, aby doručoval vakcínu jen do zdravotnických zařízení s lékárnou.