Prahou po tříleté pauze prochází karnevalový průvod Prague Pride

„Důležité je říct, že festivalový průvod je tady opravdu pro všechny. Není pouze pro lidi z LGBT+ minority. V průvodu Prague Pride potkáváme rodiny s dětmi, starší lidi, mladší lidi, lidi se psy - je to široká škála lidí, kteří do průvodu chodí. A my jsme za to rádi. Průvod je něco, co lidi spojuje," řekl ředitel festivalu Tom Bílý.