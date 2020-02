Praha znovu odložila rozhodnutí o přístřešcích na zastávkách

Koaliční partneři, Piráti a hnutí Praha sobě, podle Hřiba žádosti vyhověli, přestože už byli rozhodnuti pro jednu z cest. Tím by byla dána většina v městské radě. Protože verdikt nemusí potvrzovat zastupitelstvo, bylo by rozhodnuto.

Radní se rozhodují mezi dvěma možnostmi. Podle první by město koupilo přístřešky, jejichž vzhled vyšel z designové soutěže. V té zvítězil návrh společnosti Artěl. Za 930 kusů by město zaplatilo asi 400 milionů korun. Město by pak soutěžilo o provozovatele, který by mobiliář udržoval a provozoval po určitý čas reklamu na plochách přístřešků.

Druhou možností je hledat koncesionáře na 15 let. Neboli soukromého provozovatele, který by přístřešky nakoupil a staral se o ně a zároveň by měl ve své režii reklamu na nich.

Hřib chce první variantu

Primátoru Hřibovi se možnost koncese nezamlouvá kvůli dosavadním zkušenostem. Současné přístřešky jsou součástí smlouvy na celý pražský mobiliář. Praha ji už v roce 1994 uzavřela se společností JCDecaux a kontrakt vyprší v polovině příštího roku.

Praha by podle Hřiba měla přístřešky vlastnit, a to právě kvůli reklamě. Vybírala by provozovatele, který by se o ně staral kratší dobu, čtyři pět let. Reklama na zastávkách – ač se mají plochy asi o 30 procent snížit – bude nabývat na ceně. „Reklamní plochy budou ještě lukrativnějšími, než jsou dosud,“ dodal.

Do jednání rady se zapojil místopředseda opozičního klubu ODS a šéf pražské stranické organizace Tomáš Portlík, který je členem městské komise pro mobiliář. Město podle něho nemá mobiliář financovat ani provozovat.

„Já se přikláním k verzi, aby to město vysoutěžilo, někdo by si tam dal zastávku, tu by zafinancoval, provozoval by reklamu a staral by se o pořádek,“ citovala Portlíka TV Praha.

Po jeho slovech dva zástupci STAN v radě – Hana Kordová Marvanová a Petr Hlubuček – začali mít pochybnosti. Když šéf klubu Spojených sil Jiří Pospíšil požádal o přerušení, Piráti i Praha sobě vyhověli.

Koncese by ale podle Hřiba znamenala pokračování v dosavadním modelu. „Způsob, jakým se to řešilo doteď, si myslím, že je velice špatný,“ řekl primátor. Dodal, že když město uzavře smlouvu na 15 let, ztratí možnost ovlivňovat množství tzv. vizuálního smogu.

Přechodné období

Vedení Prahy rozhodnutí odložilo už podruhé. Protože město stále vede spor se společností JCDecaux o to, jaký průběh bude mít odstraňování jejích přístřešků, čas se krátí. Nové, černé přístřešky se musejí napřed nechat vyrobit.