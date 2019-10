Praha se odvety nebojí: Tak přijede méně Číňanů, stejně moc neutráceli

„Pražský magistrát obdržel od pekingského národního výboru, že okamžitě ukončuje sesterskou smlouvu mezi Pekingem a Prahou a zastavuje všechny oficiální výměny. Je to zjevná reakce na pondělní ukončení smlouvy. Je dobře, že Praha má tuto věc za sebou a nebude zatahována do mezinárodní politiky. Usilovali jsme o apolitizaci vztahů dvou měst, ale místo toho začala čínská strana rušit českým umělcům domluvené koncerty a městu adresovala výhrůžky,” řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle radní Hany Kordové Marvanové (za STAN), která vypovězení smlouvy na pondělním jednání radních navrhla, bylo od začátku jasné, že k uzavření smlouvy vedl politický zájem a souviselo to s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2016. „Takovéto politické články nejsou běžně součástí partnerských smluv mezi metropolemi, ani Peking se světovými metropolemi nemá takovouto smlouvu,” řekla. „My se neztotožňujeme s tím, že by Praha měla být zatažena do politického uznávání autoritářského režimu, který v Číně panuje,” dodala.