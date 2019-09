Praha schválila založení Muzea paměti. Na Letné ale zřejmě nebude

„Posláním muzea by mělo být připomínat si oběti, důsledky i odpůrce totalitních režimů. Instituce by se měla starat o zachování historické paměti a informovat o klíčových událostech 20. století, které souvisely se vznikem a pádem totalitních režimů na území ČSR,” uvedla předkladatelka návrhu na vznik muzea radní za STAN Hana Marvanová .

Důležitým úkolem by podle ní měla být i snaha přimět nadcházející generace pochopit to, co k nástupu totality vede a jaké jsou jejich příčiny. Pro vznik takového muzea hlasovali všichni zastupitelé napříč politickým spektrem.