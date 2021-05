Praha chystá vlastní sociální nadaci

Návrh na zřízení Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy připravily magistrátní odbory bytového fondu a sociálních věcí, ve středu o něm debatoval městský výbor pro bydlení. Podle právničky Anny Hájkové, která se na magistrátu věnuje sociálnímu bydlení, by příspěvky z fondu byly určeny lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a k jejímu překonání nepostačují jiné formy pomoci.

Šlo by o obyvatele metropole, kteří nemají vlastní prostředky ani možnost dosáhnout na sociální pomoc. „To znamená, že o pomoc žádali, ale žádost byla například zamítnuta,“ poznamenala Hájková. Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu si v programu za jeden z cílů vytkla zřídit fondy, z nichž by bylo možné přispívat potřebným Pražanům na nájemné. Nadační fond by spolupracoval s nedávno ustavenou Městskou nájemní agenturou.

Mezi cílové skupiny by patřili pěstouni, postižení, kteří zatím nemohou žít nezávisle, lidé tápající na trhu s bydlením i ostatní v tíživé situaci. Nadační fond by neměl dávat pouze dary, ale i bezúročné zápůjčky, třeba na kauce. „Vždy to bude vyhodnoceno podle příjmové situace konkrétního žadatele,“ řekla Hájková.

Členy výboru pro bydlení zajímalo, odkud se vezmou peníze. Ptala se na to zastupitelka Marta Gelová (ANO), externista Martin Špaček se zajímal o zapojení soukromých dárců. Podle radního Adama Zábranského (Piráti) by prvních 20 milionů korun mělo jít z úspor města. Návrh, u něhož končí připomínkové řízení, by se měl schvalovat do prázdnin.

Městský sociální fond by Zábranský nechtěl spojovat s konkrétním soukromým subjektem, nevyloučil však možnost privátních darů. Primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě) chystá návrh, podle něhož by se město zavázalo každou darovanou částku do fondu navýšit ze svých zdrojů. „Aby donátoři viděli, že pokud přispějí, bude to znamenat dvoj- nebo trojnásobné navýšení příspěvků,“ přiblížil Zábranský.