Praha bude příští rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

Vliv má také to, že město musí předfinancovat projekty městských částí, které budou následně proplaceny z evropských fondů. Na proplacení projektů bude rezerva 300 milionů.

Nejvíc peněz z běžných výdajů půjde do dopravy, a to 21,6 miliardy. „Z toho zhruba třetina jde do veřejné dopravy. Praha si MHD klade dlouhodobě jako svou prioritu,” řekl Vyhnánek.