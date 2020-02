Pracuje tu někdo? Poslanci ODS jeli zkontrolovat resort dopravy

Ministrovi následně předali dárek. „Předáváme vám startovací kabely, aby se to, co se na ministerstvu děje, zlepšilo, a abyste ministerstvo buď nastartoval nebo restartoval. Pokud vám to nepůjde, přijdou jiní. S tím počítejte,” dodal Bauer.

„Rádi bychom věděli, jak je ministerstvo připraveno v tom, co na něj chystáte, protože doprava není politický problém a není pravá ani levá, a pokud váš předchůdce s pokrovou tváří říkal, že klidně posuneme výstavbu o pět let, tak to je podle nás neúnosný stav,” ptal se poslanec Ivan Adamec s tím, že se ministra na to samé budou ptát na hospodářském výboru příští týden ve Sněmovně .

Poslanci ODS řekli, že by ministr měl dostat 100 dní na rozkoukání. Havlíček to podle svých slov ale nepotřebuje. „Nechtěl jsem 100 dní, říkal jsem: Dejte mi 100 hodin na to, abych se přes víkend zorientoval. Beru to tak, že do nás budete střílet a že jsem super terčem. Palte to do mě. Jsem připraven se o tom v dobrém smyslu handrkovat a zodpovídat si za to. Pokud mám na resortu skončit tím, že budu neúspěšný, tak tam prostě skončím,” dodal Havlíček.