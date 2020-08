Požárem poničený panelák v Bohumíně se podařilo napojit na elektřinu

„Ještě hodinu před páteční půlnocí pracovali revizní technici a specialisté na tom, aby v panelovém domě na ulici Nerudově spustili elektřinu. Nakonec se jim to podařilo a v noci tedy napojili i poslední z třinácti pater věžáku,“ sdělila bohumínská mluvčí Lucie Balcarová.

Podle bohumínského místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) by už v pondělí mohlo město znát výši škody, kterou oheň a jeho likvidace na domě způsobily. Odhaduje se, že škoda bude v řádech několika milionů korun.

„S odstraňováním následků požáru v bytech, například s vynášením zničených věcí ven do kontejneru, nájemníkům pomohou dobrovolní hasiči. Pomoc přislíbili i dobrovolníci z neziskových organizací. Pomoc si nájemníci mohou domluvit na krizové lince 731 531 731,“ upozornil místostarosta.

Radnice nyní řeší i to, že zhruba desetina nájemníků se již do panelového domu, kde se odehrála tak strašná tragédie, nechce vrátit. Město jim nabídlo byty jinde. V pondělí navíc bude vedení Bohumína schvalovat to, že bude nájemníkům v tomto domě odpuštěn nájem.