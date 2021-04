Povinný odstup od cyklistů se policii nelíbí

Do zákona o silničním provozu se zřejmě už brzy dostane novinka v podobě povinného bočního odstupu při předjíždění cyklisty. Řidiči budou muset od července míjet jezdce na kole alespoň ve vzdálenosti jednoho a půl metru, jak minulý týden schválili poslanci. To se ale nelíbí dopravní policii, která poukazuje na to, že nařízení bude těžko vymáhat.