Povinný čip nepomůže najít ztraceného psa, chybí státní registr

Jenže ne každý majitel svého psa registruje, zápis do databáze totiž není povinný. „Majitelé se často mylně domnívají, že v čipu jsou zapsané údaje o nich samotných. Čip ale ukáže jen patnáctimístný číselný kód. Ten je nutné zapsat do databáze a psa registrovat, jinak nemají čipy žádný význam,“ vysvětluje veterinářka Michaela Riedlová.

Mezeru v zákonu se proto snaží veterinářka Riedlová dohnat tím, že psy zapisuje do registru automaticky v ceně čipování. Některé ordinace však tuto službu nenabízí. Zápis do některé ze soukromých databází vyjde majitele většinou kolem dvou set korun navíc.

Podle mluvčího SVS Vorlíčka však bylo v minulosti jeho zřízení příliš finančně i personálně náročné. Novelu veterinárního zákona, která mluví o zavedení centrálního registru psů pod správou SVS, nyní projednává poslanecká sněmovna. Vzniknout by měl do tří let a s ním i povinnost psa do něj zapsat. „Náklady na jeho vybudování a na provoz v tuto chvíli není možné předjímat,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.