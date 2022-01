Povinné očkování se blíží, Válek s novelou otálí

Hasiči, policisté nebo třeba hygienici stále nevědí, jak to bude od 1. března s povinným očkováním proti covidu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) opakuje, že chce vyhlášku, kterou ještě schválila Babišova vláda a je účinná právě od března, upravit do poloviny února. Zatím od něj zaznělo pouze to, že zruší část týkající se povinného očkování seniorů nad 60 let. Zda nakonec ministr vyjme i některé z vyjmenovaných profesí, zatím neoznámil.