Povinná maturita z matematiky se ruší, schválil Senát

„Návrh hodlá zrušit plánovanou, nikoli platnou povinnou maturitu z matematiky. Umožňuje tak nadále volit mezi jazykem a matematikou,“ uvedl na plénu ministr školství Robert Plaga (ANO).

Debata o zrušení povinné maturity z matematiky nebo pouze o jejím odložení se vedla celé volební období a maturanti dlouho nevěděli, jestli budou muset v roce 2021 povinnou matematiku skládat, nebo ne. Vláda se nakonec rozhodla ji zrušit, což podpořili v květnu také poslanci.

„Matematiku si volí stále méně a méně studentů. Navíc nejvíce chybějícími učiteli jsou matematici a fyzikové. Nasazení povinnosti matematiky bez rozdílu tak není správným lékem na to, co chceme,“ odůvodnil ministr Plaga.

Státní zkouška by se také měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Vystrčil: Gymnastika mozku

Plagu podpořil v Senátu například místopředseda Senátu Jiří Růžička (bez politické příslušnosti). „(Povinná) Maturita z matematiky by neprospěla nikomu, a to ani výborným, talentovaným žákům. Uškodila by i samotné matematice. Pokud by z ní museli maturovat všichni, musela by se snížit úroveň,” uvedl senátor.

Řada senátorů ale naopak povinnou maturitu hájila. „Matematika je gymnastika mozku. Učí kritickému myšlení a učí poznat, co je a není důležité. Myslím, že je škoda, že ji řadíme mezi předměty, které si u maturity lze pouze vybrat,“ uvedl například šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS).