Povinná maturita z matematiky se ruší

Středoškoláci píší dopisy proti maturitě z matematiky. Pořád není jasné, jak to bude

Středoškoláci píší dopisy proti maturitě z matematiky. Pořád není jasné, jak to bude Věda a školy

„Chtěl bych zdůraznit, že nesouhlasíme s povinným odkladem maturity z matematiky o dva roky a trváme na jejím úplném zrušení,” prohlásil před poslanci ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím, že už to prosazoval před koronavirovou krizí.

„Říkáme jen to, ať pokračujeme v cestě, která už byla schválená a je v souladu s dlouhodobým plánem. Navrhujeme, ať cíle, který si vláda dala, dosáhneme jen později, za dva roky,” hájila návrh bývalý ministryně školství a poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

Na to argumentoval například poslanec Dominik Feri (TOP 09) s tím, že studenti by sami měli mít možnost si vybrat.

Pro možnost volby se vyjádřili i Piráti. „Podporujeme volbu mezi cizím jazykem a matematikou. Nesouhlasíme s tím, aby se problém odsunul pouze o dva roky, kdy tady tato vláda nebude a nebude to moct změnit ani nová Poslanecká sněmovna,” uvedl poslanec Lukáš Bartoň.

Státní zkouška by se tak navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.