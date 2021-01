Posudkový lékař špatně určil datum invalidity, mladá žena dostala půl milionu

S žádostí o pomoc se na něj obrátila maminka ženy, která je současně její opatrovnicí. Nechápala, proč nebyl dceři, bojující s trvalými zdravotními následky po kolizi, přiznán invalidní důchod již od osmnácti let, kdy nabyla plnoletosti a měla nastoupit do zaměstnání.

Upozornil na to, že těchto chyb se posudkoví lékaři dopouštějí opakovaně. ČSSZ je pak řeší zpětným doplacením invalidního důchodu. Postižený peníze nakonec dostane, než se tak ale stane, je často plně odkázán, a to někdy i léta, na pomoc svých nejbližších a řeší nemalé sociální problémy.

Křeček i jeho předchůdci opakovaně vysvětlovali, že invalidita nevzniká datem vydání posudku, ale dřív. Právě to musí posudkový lékař pečlivě zjistit a odůvodnit.

V případu ženy z jižní Moravy, který patří z pohledu ombudsmana mezi ty s nejvyšším loňským doplatkem za špatně přiznaný důchod, se stalo to, co ombudsmani opakovaně kritizují. Lékař mechanicky uvedl do dokumentace jako termín vzniku invalidity datum, kdy byla vydaná zpráva z psychologického vyšetření.