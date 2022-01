Pošty na vesnicích mají nahradit moderní kiosky

„Líbilo by se mi, kdyby Česká pošta byla místem dotyku s moderní zdigitalizovanou státní správou i pro lidi, kteří sami nebudou umět stát ovládat z mobilu nebo počítače. Aby se dostávali k možnosti czechpointů a podobně. To je pro mě mnohem důležitější, než aby prodávala komerční produkty typu losů,“ řekl Právu Rakušan.

Česká pošta by tak měla sloužit jako místo setkávání s digitalizovanou státní správou i v odlehlejších částech země. Klíčové je podle něj definovat základní službu, kterou má pošta poskytovat.

Jaké funkce by měl takový „kiosek“ mít a kterých míst by se změna dotkla, se momentálně diskutuje. Zamýšlené změny souvisí se schválenou restrukturalizaci České pošty.

V první etapě se chce státní podnik do tří let rozdělit na pobočkovou část, která má poskytovat univerzální služby objednávané státem, a na komerční část, která se musí naučit být na trhu více konkurenceschopná. „Poté se jasně ukáže, kolik stojí univerzální služba a jaké komerční produkty a služby jsou ziskové a kterých je lepší se zbavit. Zároveň už nebude prostor pro spekulace, že dochází ke křížovému financování ztrátových služeb,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Právu potvrdil, že generální ředitel pošty Roman Knap již s Rakušanem jednal.

To se promítlo i do výsledku hospodaření České pošty: za loňský rok počítá se ztrátou okolo 800 milionů korun, tedy o zhruba půl miliardy korun méně než v předchozím roce.

Rozdělení pošty na samostatné účetní celky umožní snižování počtu vedoucích pracovníků. Hledat úspory chce vedení mezi manažerskými a úřednickými posty – do května má dojít ke zrušení 669 pracovních pozic. Pošta tak ušetří na 500 milionů korun ročně.

„Bude to vyžadovat strukturální změny. Spíš než by měly poštu opouštět dámy na přepážkách a listovní doručovatelé, vidím personální rezervy ve středním managementu. To bude úkolem nové dozorčí rady, která určitě časem vznikne, aby se na tyto struktury podívala,“ sdělil redakci Rakušan.