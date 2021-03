Pošta začala s povinným testováním. Odhalila první nakažené

Česká pošta je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, má 27 tisíc zaměstnanců. Testování odstartovala ve středu na pobočce v Jindřišské ulici v Praze - na odběry by mělo během dne dorazit kolem 340 pracovníků, kteří nepracují z domu. Do 15 hodin tam odhalili pět pozitivních případů.

Všechny zaměstnance by měla pošta otestovat nejpozději do příštího pátku. „Celkem budeme mít po celé České republice desítky testovacích center, budou to zejména krajská města a naše největší provozovny, to znamená ty největší třídírny,“ uvedl Vitík.