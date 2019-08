Pospíšil už nechce být šéfem TOP 09, hlásí se Pekarová

„Jak v pražských, tak v evropských volbách jsem v čele kandidátky dosáhl na dvojciferný výsledek. Oba tyto úspěchy pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk mandátů, které mi občané svěřili. Nechci zradit jejich důvěru, a proto nemohu stranu vést do sněmovních voleb. Jsem navíc přesvědčený, že do příštích sněmovních voleb má být lídrem TOP 09 politik či politička, který už nyní ve Sněmovně zasedá a bude do ní znovu kandidovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl nyní už znovu na předsedu naší strany nekandidovat a pracovat pro občany a TOP 09 v Praze a v Evropském parlamentu,” uvedl Pospíšil.

Do čela TOP 09 se bude naopak chtít probít Pekarová. „Restart je v tom, že do toho vložíme novou energii. Já tu energii v sobě mám,” uvedla Pekarová v ČT.

Na celostátním sněmu strany v roce 2017 byla Pekarová zvolena první místopředsedkyní, a kryla tak záda předsedovi Pospíšilovi. Ke změně ve vedení tehdy došlo poté, co strana neuspěla ve sněmovních volbách a s 5,31 procenty se jen stěží do dolní komory probojovala. Tehdejší předseda a dnes předseda poslanců Kalousek na post šéfa strany rezignoval.

„Budoucí předseda by měl nasadit tisíc procent svého času a energie do toho, aby stranu postavil na nohy, a já si myslím, že když chci děti, tak by to bylo příliš velké sousto,“ říkala téměř před rokem a půl Adamová.