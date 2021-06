Poslední rozloučení s Jiřinou Šiklovou

Do lavic vyzdobeného kostela usedl i čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, senátor Pavel Fischer, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský či někdejší disidenti Jan Ruml a John Bok. Na smutečním obřadu vystoupil teolog a kněz Tomáš Halík.

V roce 1965 se Šiklová podílela na založení Katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během normalizace pomáhala dostávat zakázanou československou literaturu do zahraničí a exilovou literaturu do Československa, na čemž, mimo jiné, spolupracovala právě s Petrem Pithartem. Počátkem 80. let pak kvůli odhalení této činnosti strávila rok ve vazbě.