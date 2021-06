Poslední dny úzkorozchodné tramvaje

Změna rozchodu je součástí rozsáhlé rekonstrukce tratě mezi Libercem a Jabloncem, o které se na severu Čech mluví už řadu let a teprve nyní postoupila její příprava až do finální fáze.

Nový rozchod kolejí dostane nejdříve část trati z Liberce do Vratislavic nad Nisou. V tomto úseku by se první cestující měli po normálním rozchodu kolejí projet 19. listopadu. Do té doby (od 19. července), bude trať v tomto úseku mimo provoz a současně už začne oprava trati ve zbývající části z Vratislavic do Jablonce.