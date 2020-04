Poslanci zasednou zase v plném počtu, koalice potřebuje přehlasovat Senát

Důvod je prostý: Senát minulý týden vrátil Sněmovně sedm návrhů zákonů týkajících se koronavirové krize, které chce vládní koalice podporovaná komunisty vrátit do původní podoby, a tudíž musí horní komoru přehlasovat.

A k tomu potřebuje podle zákona nadpoloviční většinu všech, tedy nejméně 101 hlasů. „Docela mě mrzí, že senátoři nevzali v potaz, že v této krizové situaci hrajeme o čas, a prosadili do návrhů zákonů různé změny,“ řekl Právu šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO) s tím, že neupírá horní komoře právo na změny, ale v tomto případě prý mohli být senátoři vstřícnější: „Stejně Senát přehlasujeme, takže se ztratilo několik dní.“

Podle šéfa Sněmovny by poslanci měli v plném počtu zasednout do lavic pouze pro případ zákonů vrácených Senátem. „Ve chvíli, kdy vyřešíme tyto návrhy zákonů, tak polovinu poslanců pošleme domů,“ potvrdil Vondráček.

Kvůli zdravotnímu riziku všichni ve Sněmovně procházejí přes termokamery, k dispozici mají dezinfekci, jednorázové roušky a rukavice. Podle Vondráčka nezaznamenala dolní komora k pondělku ani jednu nákazu v řadách poslanců ani zaměstnanců. Kvůli jasným zákonným pravidlům by teoreticky v úterý mohli zůstat doma opoziční poslanci.

Posoudit budou muset také upravený zákon týkající se OSVČ, podle kterého by živnostníci dostávali příspěvek i v květnu a červnu. V květnu by to podle opozice mělo být 700 a v červnu 900 Kč denně.