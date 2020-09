Poslanci zasedli v omezeném počtu, projednat mají i příspěvek pro důchodce

V návrhu pořadu schůze je téměř pět stovek bodů a již nyní je jasné, že se nepodaří všechny projednat. Vládní koalice by chtěla příspěvek pro důchodce, pro nějž se vžil termín rouškovné, prosadit ve zkráceném jednání již v prvním čtení, dá se však předpokládat, že opozice bude tuto snahu vetovat.

Opozice by chtěla na jednání prosadit, aby se věnovalo i situaci kolem epidemie koronaviru, kterou podle nich vláda nezvládá.

Poslanci by kvůli riziku šíření koronaviru měli zasedat v polovičním počtu. Jelikož k případnému přehlasování Senátu je potřeba nadpoloviční většina sboru, tedy 101 hlasů, mohli by se senátními vratkami zabývat přednostně a následně by již plénum zasedalo v omezené šíři.